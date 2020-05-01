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Конвейер новостей / Правопорядок / Происшествия Неизвестный садист стреляет по домашним кошкам в Тапа из пневматического ружья

Дата публикации: Сегодня, 16:03 Просмотрено: 181

В последнее время неизвестный садист принялся стрелять из пневматического ружья по домашним кошкам в пригороде Тапа, пишет Virumaa Teataja.

 Неизвестный садист стреляет по домашним кошкам в Тапа из пневматического ружья

pixabay.com

Прошлый четверг стал последним для шестилетней кошки Пипи. Обычная домашняя кошка из пригорода Тапа, которая занималась своими кошачьими делами не более чем на расстоянии трех-четырех домов от родного двора, так серьезно пострадала от выстрела дробью из пневматического ружья, что ее пришлось усыпить.

Пипи, жившая в южном дачном пригороде Тапа, не была первой жертвой. Во второй половине марта в той же части города при неясных обстоятельствах пострадала принадлежащая Мерле Кукк кошка Баттери. После того, как смерть Пипи стала в этом районе темой взволнованных обсуждений, выяснилось, что жертвы, пострадавшие, к счастью, легче, были и раньше.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с инцидентами 21 марта и 7 мая.

Владельцы кошек сказали, что не знает, кто стреляет по животным. «Но это, скорее всего, уже происходило раньше, - сказала Кукк. - После того, как произошла трагедия с Пипи, выяснилось, у нашей соседской кошки две подозрительные ранки, как и у кошки одной живущей неподалеку старушки. Но их считали чем-то другим, потому что кошки часто попадают в неприятности, а ранки не были опасными для жизни».

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