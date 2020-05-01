На роли в рэп-опере «Карма» претендуют 37 жителей Ида-Вирумаа. Мужчин не хватает – заявок от них ждут до 17 мая

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На призыв Фонда интеграции принять участие в виртуальном кастинге для рэп-оперы Karma откликнулись 37 жителей Ида-Вирумаа. Фонд интеграции предлагает более активно участвовать в кастинге именно мужчин: они могут присылать свои заявки до 17 мая включительно.

Напомним, что Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции запускает уникальный проект по изучению эстонского языка – постановку рэп-оперы Karma. Предполагается в качестве актеров в рэп-опере задействовать жителей Ида-Вирумаа, изучающих эстонский язык. Премьера оперы намечена на сентябрь нынешнего года в рамках Дней оперы в Нарве.

16 апреля по 1 мая проходил виртуальный кастинг. Соискатели на участие в рэп-опере должны были отправить жюри 20-секундное видео-представление себя на эстонском языке и видеозапись исполнения стихотворения на эстонском языке и эстонской детской песни. К участию в кастинге приглашались достигшие 18-летия жители Ида-Вирумаа, родным языком которых не является эстонский, кто интересуется музыкой, театром и танцами и кто не является профессиональными актерами.

- Всего в кастинге приняли участие 37 жителей Ида-Вирумаа, из них 29 – нарвитяне, - рассказала нашему изданию руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. – Как часто и бывает, активность проявляют преимущественно женщины. А нам нужны еще и исполнители мужских ролей. Поэтому мы продлили время кастинга именно для мужчин: очень ждем от них заявок до 17 мая включительно (информацию о подаче заявок на конкурс смотрите ЗДЕСЬ).

По словам Ирене Кяосаар, всего для постановки нужно 15 человек, так что получается даже конкурс: 2,5 человека на место. Что это за люди?

Ирене Кяосаар:

- Окончательный отбор мы сделаем после 17 мая. Если говорить об участниках виртуального конкурса на сегодняшний момент, то это, как я уже сказала, в подавляющем большинстве женщины от 35 до 50 лет, практически у всех средний уровень владения эстонским языком, то есть категория В, но есть и люди с категорией С.

- Много ли среди них музыкальных работников, ведь участвовать надо в опере?

- Уточняю – в рэп-опере. Музыкальный слух, определенные вокальные данные, безусловно, приветствуются, но мы же не замахиваемся на оперу в классическом понимании этого слова. Выбрали такой нетривиальный жанр, как рэп, поскольку он по силам для многих, для непрофессионалов. Более подробно говорить об участниках кастинга не буду, ведь нам еще предстоит сделать окончательный выбор. Вернемся к вашему вопросу чуть позже.

Как рассказала нам г-жа Кяосаар, после 17 мая организаторы будут связываться с выбранными жюри потенциальными исполнителями и уже конкретно обговаривать, как пойдет работа над подготовкой «Кармы» к премьере.

- Скорее всего в данный момент репетиции будут проходить в виртуальном режиме, - говорит Ирене Кяосаар. – В любом случае, предстоит очень большая работа. И на протяжении всего лета. Очень надеемся, что премьера состоится в сентябре в рамках Дней оперы в Нарве. Но сейчас говорить что-то более определенное опасаюсь. У нас есть план А, план В и даже план С – будем действовать по обстоятельствам.

- Какое количество участников кастинга вы ожидали, задумывая проект? 37 человек - это, на ваш взгляд, много или мало? – задаем напоследок вопрос руководителю Фонда интеграции и получаем ответ:

- Поскольку такой уникальный проект мы осуществляем впервые, то, признаюсь, лично у меня не было никаких ожиданий. Трудиться добровольно, без какого-либо материального вознаграждения, в течение всего лета... Я очень рада такому числу участников!

О чем будет рэп-опера

«Рэп-опера KARMA рассказывает трогательную, жизненную и насыщенную событиями историю Кармы, матери-одиночки, живущей в Нарве, которая преодолевает все предрассудки и препятствия во имя безоблачного будущего своих детей и добивается успеха как в работе, так и в личной жизни», – поясняет на странице Фонда интеграции автор идеи рэп-оперы и преподаватель Нарвского дома эстонского языка КрисмарРосин.

Там же указывается, что в состав творческого комитета рэп-оперы входят признанный оперный постановщик, в настоящее время также руководитель модуля постановочного искусства Кохтла-Ярвеской гимназии НеэмеКунингас, музыканты Павел Бочаров и Карл Кивастик, драматург театра VAT МихкельСеэдер, дирижер оркестра и аранжировщик ТеноКонги, организатор Дней оперы в Нарве Юлия Савицкая и преподаватель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции КрисмарРосин и другие.В постановке примут участие лучшие танцоры из Ида-Вирумаа в стиле уличные танцы, хип-хоп и брейк-данс.

Светлана Зайцева