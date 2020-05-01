Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка госпитализированы с коронавирусом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом, сообщает newsru.com со ссылкой на РИА "Новости" со ссылкой на самого представителя Кремля, не уточняя подробностей. "Да, я заболел. Лечусь", - подтвердил Песков журналистам. Как у него протекает болезнь, не сообщается.

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Песков сообщил ТАСС, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад. Корреспонденты кремлевского пула говорят, что последний раз Песков публично появлялся 30 апреля на совещании президента: в тот день премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем положительном тесте на коронавирус, отмечает издание "Подъём".

Супруга Пескова Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что тоже госпитализирована с коронавирусом. "Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся", - рассказала она.

Супруги решили лечь в больницу, чтобы не подвергать риску заражения всю остальную семью, объяснила Навка. По ее словам, вся семья соблюдала строгую изоляцию, кроме Пескова, который ездил на работу. "В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", - сказала Навка.

Дочь Пескова Елизавета, живущая отдельно, рассказала "Газете.Ru", что виделась с отцом около 10 дней назад, "соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице". По словам девушки, она "полностью здорова".

В начале апреля журналисты заметили у Пескова так называемый блокатор вирусов в виде бейджа, который производитель рекламировал как персональный обеззараживатель воздуха, а врачи и специалисты называли неэффективным и даже вредным. Песков рассказывал, что купил бейдж в аптеке, объяснив, что "каждый носит все, что можно, с точки зрения каких-то превентивных мер". При этом он выражал сомнения в пользе такого приспособления, а вскоре и вовсе перестал носить бейдж.

Дмитрий Песков стал по меньшей мере четвертым высокопоставленным чиновником, у которого подтвердился коронавирус. Помимо уже упомянутого Мишустина, заболели глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

В конце апреля коронавирус также обнаружился у председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова и первого зампредседателя комитета по международным делам Дмитрия Новикова.

Президент Владимир Путин с апреля находится в режиме самоизоляции в подмосковной резиденции Ново-Огарево. 9 мая он впервые за долгое время показался на ТВ не в помещении, а на улице, поздравив россиян с Днем Победы у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. В этом день Путин также побывал в Кремле.

Коронавирус проник и в близкое окружение американского лидера Дональда Трампа. Инфекцию выявили у сотрудника западного крыла Белого дома , который заботится о повседневных нуждах президента: сервирует ему еду, приносит напитки, приводит в надлежащий вид его одежду и обувь. Кроме того, заразилась пресс-секретарь вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер. Трамп и Пенс, тем не менее, не носят защитные маски.