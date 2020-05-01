За сутки в Эстонии подтверждено пять новых случаев коронавируса, из них один – в Ида-Вирумаа

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1018 тестов на возбудитель заболевания COVID-19 (коронавирус), из них позитивный результат дали пять тестов, то есть 0,5 процента, сообщает BNS.



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По данным регистра населения, два позитивных результата подтверждены в Таллинне и по одному в Ида-Вирумаа, Пярнумаа и на Сааремаа.

По состоянию на утро 12 мая госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требуется 48 пациентам, из них пять подключены к аппаратам ИВЛ. На сегодняшний день из больниц выписаны 280 человек, закрыты 289 историй болезни.

По состоянию на вторник выздоровели 1275 человек. Закрыты истории болезни 777 из них, в 498 случаях со дня позитивного результата на тест прошло более 28 дней и человек не госпитализирован.

За сутки не было зафиксировано ни одной новой смерти, всего в Эстонии от коронавируса скончался 61 человек.

В Эстонии сделано 64 975 первичных тестов, из них позитивными на вирус SARS-CoV-2 были 1746 тестов (2,7 процента).

Всего в мире коронавирусом заражено более четырех миллионов человек, из-за вируса скончалось около 280 000 человек.



