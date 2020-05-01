Один из напавших в Силламяэ на полицейских мужчин взят на два месяца под стражу

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Напавшего в Силламяэ на полицейских мужчину взяли на два месяца под стражу, сообщила в понедельник BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Фото: Delfi

На прошлой неделе в Силламяэ двое 30-летних мужчин напали на полицейских, выполнявших служебные обязанности. Полицейские задержали обоих мужчин в качестве подозреваемых, 7 мая одного из них взяли под стражу на два месяца.

6 мая в 4.45 полиция получила вызов в Силламяэ в квартиру на ул. Кеск, где мужчины шумели, распивали алкоголь и дрались. Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев сказал, что находящиеся в квартире лица не подчинялись распоряжениям полицейских покинуть квартиру и начали сопротивляться.

„Так как ранее в этой квартире произошла драка, полицейские решили доставить двух 30-летних мужчин в отделение полиции для дальнейших процессуальных действий, но они стали вести себя агрессивно и ударили 39-летнего и 20-летнего полицейских", – сказал Андреев.

Агрессивных мужчин задержали и в отношении них было начато уголовное делопроизводство по статье о применении насилия против представителя власти.

„Хотя полицейские серьезно не пострадали, этот случай является очень серьезным преступлением, a отягчающим обстоятельством является то, что у взятого под стражу лица имеется четыре действующих уголовных наказания. Применение насилия не может акцептироваться ни в каком случае", – подчеркнул подполковник полиции Сергей Андреев.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Марины Загорец, она ходатайствовала о взятии 30-летнего подозреваемого под стражу в связи с тем, что он неоднократно наказывался судом в уголовном порядке и в отношении него существует опасность совершения им новых преступлений.

„Последний раз мужчина наказывался судом в конце февраля этого года и новое преступление он совершил во время испытательного срока. Это ярко демонстрирует то, что несмотря на прежние наказание, он не сделал соответствующих выводов", – добавилa прокурор Загорец.

Мужчина был взят под стражу на два месяца 7 мая по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда.



