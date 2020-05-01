Найдены! Пролавшие 29-летняя Екатерина и ее новорожденный ребенок обнаружены в Кохтла-Ярве. Полиция благодарит всех, кто помог в поисках

Дата публикации: Вчера, 17:07 Просмотрено: 1 905

Рады сообщить, что благодаря внимательному человека Екатерина и ее ребенок найдены, информирует пресс-служба полиции.

pixabay.com

Человек, который видел сообщение о поисках Екатерины и ребенка, заметил соответствующую описанию женщину в Кохтла-Ярве и сообщил об этом полиции, говорится в пресс-сообщении. При проверке информации полицейские установили, что это разыскиваемая женщина. Скорая помощь проверила состояние здоровья ребенка.

Полиция благодарит всех людей, которые помогли поискам.