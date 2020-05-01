Дело 72-летнего карманника, нанесшего ножом смертельный удар посетителю  казино, рассмотрит госсуд

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Дело прежде известного как карманник Юрия Хабарова, который в ходе вспыхнувшей в казино ссоры нанес другому мужчине смертельный удар ножом, рассмотрит госсуд, сообщает BNS.

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Дело 72-летнего Хабарова в госсуд передала Пыхьяский окружной прокурор Келли Круузимяги, не согласная с решением переквалифицировать вину Хабарова и назначенным ему наказанием.

В начале марта Харьюский уездный суд переквалифицировал вину Хабарова с убийства на причинение тяжелого вреда здоровью и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, в процессе укороченного делопроизводства срок был сокращен на треть. Суд также вычел семь месяцев и три дня содержания под стражей, так что окончательным приговором стал условный срок в два года, восемь месяцев и 27 дней. Суд также назначил осужденному испытательный срок в три года и четыре месяца и освободил его прямо в зале суда.

По мнению уездного суда, при нанесении ответного удара Хабаров не имел намерения убить, суд принял при вынесении приговора во внимание величину вины, искреннее раскаяние и высокий возраст подсудимого. Суд также учел, что Хабаров находился под стражей более семи месяцев во время предварительного следствия, а также его состояние здоровья, поскольку он серьезно болен.

Таллиннский окружной суд не стал рассматривать поданную прокурором апелляцию, поэтому прокурор обратилась в госсуд.

По выдвинутому Пыхьской окружной прокуратурой обвинению, 2 августа прошлого года в казино на бульваре Мере в Таллинне вспыхнула ссора между известным в преступных кругах под кличкой Нос, но уже десятилетие ведущим жизнь законопослушного гражданина Хабаровым и 47-летним мужчиной.

Ссора выплеснулась из казино на улицу, где началась драка и Хабаров нанес ответные удары ножом в живот, грудь и в область шеи. После этого Хабаров ушел.

Вызванная на место происшествия скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где спустя два дня он скончался. Полиция задержала Хабарова и по ходатайству прокуратуры он был арестован.



