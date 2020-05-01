На объявления о вакансиях поступает на 167% больше откликов, чем до коронакризиса

Дата публикации: Сегодня, 11:37 Просмотрено: 276

Многие предприятия в Эстонии вновь начали вербовать рабочую силу, в свою очередь, быстро возрос интерес соискателей работы к предложениям рынка труда — об этом свидетельствуют предоставленные порталом CVKeskus данные, отмечает BNS.

Pixabay

Как отмечается в переданном BNS сообщении, в среднем на одно предложение рынка труда, размещенное на портале CVKeskus.ee, поступает на 167% больше откликов, чем до коронакризиса.

В этом году заметно выше интерес к сезонным работам, на одно вакантное место для выполнения сезонной работы, предлагаемое порталом CVKeskus.ee поступает в среднем по 45 откликов. В базе данных портала содержатся данные более 91 000 желающих устроиться на сезонную работу в этом году.



