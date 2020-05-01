За сутки в Эстонии прибавилось двое инфицированных COVID-19. Умерла 77-летняя женщина

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 595 первичных тестов на вирус SARS-CoV-2, вызывающий инфицирование COVID-19, два из них или 0,3 процента дали позитивный ответ.

pixabay.com

По данным регистра народонаселения, в обоих случаях позитивные результаты теста получены в Харьюском уезде (один из них — в Таллинне).

По состоянию на утро 11 мая 48 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, 5 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Домой выписаны 278 человек, врачи закрыли 287 историй болезни людей, выздоровевших от коронавируса.

Выздоровевшими считаются 1237 человека, из которых в отношении 751 (60,7%) врачи закрыли истории болезни. В отношении 486 человек (39,3%) с момента позитивного теста прошло больше 28 дней и им не потребовалось больничное решение.

В течение минувших суток скончался один человек — 77-летняя женщина, которая находилась на лечении в Ляэне-Таллиннской центральной больнице. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умер 61 человек.

В Эстонии с начала эпидемии сделали 63 964 первичных теста на коронавирус, из которых 1 741 или 2,7% оказались положительными.

В мире инфицированных коронавирусом на сегодняшний день уже более 4 млн человек, от вызванных вирусом заболеваний скончались почти 280 тыс человек.



