Дело Сависаара без Сависаара. Прокурор требует приговорить Калева Калло частично к реальному сроку лишения свободы

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Таллиннский окружной суд 18 мая обсудит обвинительное дело, связанное с бывшим руководителем Центристской партии и бывшим мэром Таллинна Эдгаром Сависааром. В рамках дела прокурор ходатайствует о вынесении обвинительного приговора оправданного решением уездного суда фигуранта процесса Калева Калло, требуя приговорить его к частичному реальному лишению свободы.



Фото: Калев Калло, Wiki

Харьюский уездный суд в середине января признал депутата Рийгикогу Калева Калло виновным в содействии взяточничеству. Суд приговорил Калло к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Калло признали виновным в содействии получению и даче взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. По эпизоду о запрещенных пожертвованиях Калло оправдали. В качестве судебных издержек он должен уплатить 876 евро.

Ведущий государственный прокурор Таави Перн добивается от окружного суда признания Калло виновным и по эпизоду о запрещенных пожертвованиях. По оценке прокурора, Калло следует приговорить к одному году и шести месяцам тюрьмы, из которых он должен отбыть сразу три месяца, а остальную часть наказания — год и три месяца условно с испытательным сроком.

Перн также требует приговорить предпринимателя Велло Кунмана к условному лишению свободы сроком на один год по обвинению в даче взятки. Предпринимателя Айвара Туульберга госпрокурор требует за дачу взятки приговорить к двум годам тюрьмы, из которых сразу должны быть отбыты три месяца, а остальной срок условно.

Перн также требует конфисковать арестованные у Сависаара в ходе судебного производства 80 000 евро и передать их в государственную казну.

Прокурор также считает, что материалы, касающиеся предпринимателя Александра Кофкина, следует вернуть в уездный суд для повторного рассмотрения и принятия нового решения.

Приговор уездного суда оспорила также защитник Калло, присяжный адвокат Кристи Ранде, которая ходатайствует о полном оправдании своего подзащитного.

Защитники Туульберга и Кунмана просят суд не удовлетворять апелляционную жалобу прокурора.

Харьюский уездный 14 января признал только Калева Калло виновным в рамках коррупционного дела бывшего руководителя Центристской партии Эдгара Сависаара.

Суд решил, что вина обвиняемого в коррупции Калло доказана, и приговорил его к полутора годам условно. Суд оправдал бизнесменов Айвара Туулберга и Велло Кунмана. В отношении бизнесмена Александра Кофкина суд прекратил делопроизводство за истечением сроков давности.

В ходе завершившихся в октябре прений защитники всех подсудимых заявили, что выдвинутое прокуратурой обвинение не доказано и что их подзащитные преступления не совершали.

Правом выступить с последним словом воспользовались все оставшиеся к концу процесса подсудимые — Калев Калло, Айвар Туулберг, Александр Кофкин и Велло Кунман. Они также заявили, что не совершали преступления, о которых говорится в обвинении.

По мнению прокурора, следует дать реальные сроки политику Калеву Калло, предпринимателю Айвару Туулбергу и бизнесмену Александру Кофкину, а предпринимателя Велло Кунмана осудить условно.

Калева Калло прокурор потребовал приговорить к полутора годам лишения свободы, из которых за решеткой он должен провести три месяца, а остальной срок отбыть условно с трехлетним испытательным сроком.

Кофкина и Туулберга обвинитель потребовал приговорить к двум годам тюрьмы, из них к трем месяцам реального лишения свободы и остальной срок отбыть условно с двухлетним испытательным сроком.

Велло Кунмана прокурор предложил наказать условным лишением свободы на один год с двухлетним испытательным сроком.

18 июня 2019 года бизнесмен Хиллар Тедер признал, что в 2014 году он втайне финансировал Центристскую партию, чтобы горуправа принимала выгодные для него решения. Суд после показаний Тедера удовлетворил ходатайство прокуратуры и закончил уголовное дело в отношении Тедера по принципу оппортунитета. Тедеру предстоит выплатить в пользу государства штраф в размере 200 000 евро.

19 июня 2019 года суд принял также постановление, в соответствии с которым выделил связанные с Центристской партией как юридическим лицом материалы в отдельное делопроизводство, поскольку партия выразила желание пойти с государственной прокуратурой на договоренность в части вынесения наказания. По соглашению с прокуратурой, партия должна уплатить государству 25 000 евро.

В конце декабря 2018 года госсуд принял решение о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья.

Госпрокуратура обвиняла Сависаара в использовании бюджетных средства Таллинна в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также получении четырех взяток, отмывании денег и получении запрещенных пожертвований в пользу Центристской партии в крупных размерах.

Госпрокуратура обвиняет в даче взяток Сависаару бизнесменов Айвара Туулберга, Александра Кофкина и Велло Кунмана.

Бывший председатель горсобрания Таллинна и нынешний депутат Рийгикогу Калев Калло обвиняется в содействии получению и даче взятки. В посредничестве при даче взяток обвинен бывший политик Виллу Рейльян.

В рамках дела также обвинялся бывший заместитель старейшина Пыхья-Таллинна Прийт Кутсер, но в его отношении делопроизводство прекратили по принципу оппортунитета.

Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными. Только Рейльян признал себя виновным и суд принял решение в его отношении в порядке договорного делопроизводства.

В октябре 2017 года уездный суд утвердил соглашение, заключенное с госпрокуратурой по делу обвиняемого в посредничестве при получении взятки Рейльяна, и приговорил Рейльяна к уплате в пользу государства чуть более 33 000 евро.