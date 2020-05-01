Без смертей. За сутки в Эстонии зарегистрировано шесть новых случаев инфицирования COVID-19

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В Эстонии за минувшие сутки проанализированы 654 теста на COVID-19, из них шесть тестов или 0,9% оказались позитивными, сообщает BNS.

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Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в Ида-Вируском уезде (3 случая) и по одному в Харьюском и Пярнуском уездах. В отношении еще одного позитивного случая нет точной информации о том, в каком уезде проживает заболевший.

По состоянию на утро 10 мая 51 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, 5 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в Эстонии скончались 60 человек с коронавирусом.

276 человек, у которых диагностировали это заболевание, были выписаны из больниц. Закрыты 285 историй болезни выздоровевших от коронавируса.

Выздоровевшими считаются 1224 человека, из которых в отношении 750 (61,3%) врачи закрыли истории болезни. В отношении 474 человек (38,7%) с момента позитивного теста прошло больше 28 дней и им не потребовалось больничное решение.

В Эстонии с начала эпидемии сделали 63 000 первичных тестов на коронавирус, из которых 1 739 или 2,7% оказались положительными.



