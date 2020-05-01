Осуществляющая грузовые перевозки компания мечтает о возвращении украинцев: в Эстонии не найти водителей!

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Осуществляющая международные грузовые перевозки компания Frigohans OÜ обеспокоена тем, что государство не продлит разрешения на работу украинских и белорусских водителей. «Если они больше не смогут вернуться, станет невозможным перевозить продукты и медикаменты», - пожаловалась фирма.

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Об этом в воскресенье пишет rus.postimees. Представительница предприятия Ингрид Лахт проинформировала в письме Министерство экономики и коммуникаций, что на сегодняшний день у некоторых иностранных водителей истек срок действия разрешения на краткосрочную работу, а также виза, поэтому они покинули Эстонию. Транспортная компания написала в полицию заявление, чтобы вновь получить разрешение на краткосрочную работу.

Полиция ответила им, что «из-за распоряжений, обусловленных на данный момент действующим чрезвычайным положением, Департамент полиции и погранохраны регистрирует заявления о регистрации краткосрочного трудоустройства в Эстонии только тех иностранцев, которые в настоящее время находятся в Эстонской Республике». А поскольку водители Frigohans вернулись на родину, компании оказалась в затруднительном положении.

Frigohans вновь понадобятся водители с 1 июня, чтобы можно было продолжить перевозки в Европе. «Эти сотрудники профессиональны, знают свое дело. Поиск новых добросовестных сотрудников и их вербовка - затруднительны и усложняют повседневную работу компании и влекут за собой дополнительные расходы», - пишет Лахт.

Сразу возникает вопрос, почему компания не нанимает людей из Эстонии, тем более, в последние недели многие остались без работы и ищут новое место? Лахт объяснила, что в настоящее время невозможно найти в Эстонии квалифицированных работников. Поэтому они просят правительство, чтобы также как и сельское хозяйство, международные перевозчики могли временно вернуть иностранных рабочих.

«Если работники не смогут больше вернуться на работу, наша компания не сможет обеспечить транспортировку продуктов питания и медикаментов в пределах Европейского Союза. Кроме того, некоторые грузовики останутся простаивать, поскольку мы не можем найти новых сотрудников в Эстонии. Это в свою очередь снизит уплачиваемые государству налоги на рабочую силу», - заявила Лахт.

Frigohans OÜ занимается международными грузовыми перевозками в странах Европейского Союза. Компания в основном перевозит фрукты и овощи, продукты питания, медицинское оборудование и медикаменты. У Frigohans 30 грузовиков и 44 сотрудника, некоторые из которых имеют краткосрочные визы из Республики Беларусь, России и Украины.



