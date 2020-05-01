В Эстонии на этой неделе цены на бензин снизились, а в Литве повысились. В Латвии подорожал дизель

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На минувшей рабочей неделе в Риге выросли цены на дизельное топливо, а в Вильнюсе - на бензин, тогда как в Таллинне цены на бензин снизились, свидетельствуют данные агентства BNS.

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Самыми дорогими бензин и дизельное топливо были в Таллинне, самыми дешевыми - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки не изменилась - 0,984 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 8,8% до 0,984 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 3,1% до 0,933 евро за литр, дизельное топливо подешевело на 2,6% до 0,823 евро за литр.

В Таллинне бензин 95-й марки подешевел на 4,2% до 1,149 евро за литр, цена дизельного топлива не изменилась - 0,999 евро за литр.

Цена на автогаз на этой неделе уменьшилась во всех странах Балтии. В Риге она снизилась на 2,1% до 0,465 евро за литр, в Вильнюсе - на 2,6% до 0,379 евро за литр, в Таллинне - на 3,2% до 0,61 евро за литр.



