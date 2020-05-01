ФОТО: 9 Мая в Нарва-Йыэсуу: в магазинах закончились все цветы. «Пожалуйста, продайте хоть один цветочек…»

Говорят, что в магазинах Нарва-Йыэсуу (Maxima и Coop) невозможно купить цветы – их просто уже все раскупили с самого утра. По дороге к братской могиле к вашему корреспонденту, которая запаслась букетом гвоздик загодя, обратились с просьбой несколько человек: пожалуйста, продайте хоть один цветочек…

Из разговоров с пришедшими к памятнику в Нарва-Йыэсуу, выясняется, что практически все, кто подъехали на машинах, уже побывали в Нарве на воинских мемориалах, начиная с памятных досок на Петровской площади, затем отправились к Танку, Трем штыкам. Есть люди, которые пришли с портретами своих близких, воевавших на фронтах Второй мировой – в прошлые годы с этими портретами они ходили в рядах бессмертного полка.

Люди соблюдают дистанцию. Хотя, признаться, видно, что делать это непросто: многим хочется радостно подойти к знакомым, пожать руку. Но приветствуют друг друга издали.

Светлана Зайцева

Prospekt.ee