За сутки в Эстонии выявлены 8 новых случая заражения коронавирусом. Один человек умер

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В пятницу в Пярнуской больнице скончалась зараженная коронавирусом 81-летняя женщина и в целом по Эстонии выявлено восемь новых случаев инфицирования Covid-19.

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Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в Таллинне (3 случая), в Пярнуском уезде (3 случая) и по одному случаю в Ида-Вируском уезде и в Вырумаа, сообщил в субботу BNS департамент здоровья.

По состоянию на утро 9 мая 48 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, 5 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Эстонии скончались 60 человек с коронавирусом. Корректировка данных по количеству умерших в сторону увеличения связана с тем, что, как выяснил накануне Департамент здоровья, из регистра народонаселения поступили уточненные сведения в отношении людей с положительным тестом на COVID-19. Добавилась информация о трех умерших дома людях с положительными тестами: 24 апреля дома на Сааремаа умер 64-летний мужчина, 26 апреля дома в Вильяндимаа умер 68-летний мужчина и 6 мая дома в Таллинне умер 79-летний мужчина.

276 человек, у которых диагностировали это заболевание, были выписаны из больниц. Закрыты 285 историй болезни выздоровевших от коронавируса.

В Эстонии с начала эпидемии сделали 62 720 первичных тестов на коронавирус, из которых 1 733 или 2,8% оказались положительными.