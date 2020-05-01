Задержанный в Ахтме благодаря звонку очевидца пьяный водитель взят под стражу

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6 мая в 7.13 очевидец сообщил в Центр тревоги о возможном нетрезвом водителе в Ахтместкой части города Кохтла-Ярве. Выехавшие на место полицейские задержали на Ахтмеском шоссе 32-летнего водителя Volvo в алкогольном опьянении, сообщают полиция и прокуратура.



Фото: Delfi

7 мая по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда мужчина был взят под стражу на два месяца.

„Задержанный объяснил свой поступок тем, что днем ранее он пил с другом водку и пиво и утром решил, что он уже трезв", - сказала руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Леа Бяренсон.

В отношении мужчины, который и ранее наказывался за подобные нарушения закона в уголовном порядке, начато уголовное делопроизводство.

„К счастью, его задержали до того, как он мог совершить ДТП с тяжкими последствиями. Хотя он успел проехать только пару сотен метров, и за это время могло произойти ДТП, в котором мог пострадать как он сам, так и другие люди. В дорожном движении нельзя надеяться на случай, важно, чтобы все люди старались сделать наши дороги безопаснее", - сказала Бяренсон.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции благодарит все людей, которые все чаще сообщают полиции о опасных или вызывающих подозрение водителях.

"Мы очень благодарны за такие звонки, так как благодаря этим людям мы смогли задержать нескольких опасных водителей. Не безопасность движения влияют и другие факторы, например, сторонние действия за рулем или превышение скорости, и передача полиции информации о таких водителях делает дорожное движение безопаснее", - добавила Леа Бяренсон.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, мужчина подозревается в двух эпизодах управления транспортным средством в состоянии опьянения.

"Учитывая то, что он был ранее наказан судом за совершение аналогичного деяния и не сделал из этого соответствующих выводов, то в отношении него не остается ничего другого, как изолировать его от общества, так как он опасен для общества", - пояснил Листов.

Прокурор напоминает, что с 1 ноября 2017 года ужесточилось наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В случае повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения человека может ожидать наказание сроком до четырех лет тюремного заключения и в подобных случаях обязательным условием является назначение шокового тюремного заключения, не менее одного месяца.

"Если кто-то считает, что управление в состоянии опьянения считается безобидным поступком, то для меня пьяный водитель является потенциальным убийцей, чье место в тюрьме", - добавил Листов.

В этом году полицейские Идаской префектуры задержали 346 нетрезвых водителей, что на 77 человек большем, чем за тот же период прошлого времени. Из задержанных водителей 168 были с состоянии опьянения, управление в котором наказывается в уголовном порядке, в прошлом году за этот период времени было задержано 137 таких водителей.