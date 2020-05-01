Дотацию на зарплаты попросили в ЭР более чем для 100 000 человек

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Если еще в начале этой недели Кассе страхования от безработицы были поданы ходатайства о получении компенсации на зарплаты от 7700 предприятий для 54 200 работников, то в последние дни произошел резкий рост. По состоянию на сегодняшнее утро ходатайства поступили для компенсации расходов на зарплаты примерно 103 000 работников, пишет rus.postimees.

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Касса активно рассматривает ходатайства и на данный момент пособие назначено 62 200 человек. Ходатайств удовлетворено на общую сумму в 61 миллион евро, но она постоянно увеличивается.

Главный специалист по связям с общественностью Кассы страхования от безработицы Лаури Кооль объясняет резкий рост заявлениями по апрелю: «Большой рост связан с апрельскими ходатайствами. Мы видим, что подавать ходатайства начал и крупные предприятия. Если в марте дотацию в основном просили мелкие предприятия, и по одному ходатайству в среднем просили компенсацию на примерно пять работников, то теперь на одно заявление приходится в среднем 8,2 работника».

«Рекордным днем на этой неделе стал понедельник, когда за один день поступили 3200 заявлений о 31 000 людей», - сказал Кооль.

Государство выделило Кассе страхования от безработицы 250 миллионов евро на выплату компенсаций по заработной плате. Сегодня пока сложно сказать, на сколько этих денег хватит: «Вероятнее всего, ответ мы сможем дать в конце следующей недели, или еще чуть позже. Тогда пройдут дни зарплат большей части людей, и появится более лучший обзор ситуации».



