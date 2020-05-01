В реки Эстонии выпустили более 100 000 особей лосося, мальков, однолеток и двухлеток

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Более 107 тысяч особей молоди лосося выпустила в апреле в реки Эстонии Пылулаская служба рыбоводства Центра управления государственными лесами (RMK), чтобы восстановить популяцию лосося в водоемах страны.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба организации, отметив, что в реки Пуртсе, Ягала и Валге запустили около 9800, а в реку Пярну – 6300 двухлеток лосося. Кроме того, рыбоводы выпустили 69 200 годовалых особей, из них в реку Пярну - 45 300, в Валге - 11 700 и Пуртсе - 12 200. А в подходящие местообитания реки Лообу доставили 22 000 мальков лосося.

У всех одно- и двухлеток вырезали жировой плавник, чтобы отличать их при вылове от вылупившихся в природе. А 13% двухлеток и 2 % однолеток снабдили индивидуальными метками, на которых обозначены контактные данные RMK, чтобы рыбаки, поймав такую рыбу, могли сообщить о находке.

„Метки помогают нам получить важную и полезную информацию о скорости роста выпущенных рыб, их половозрелости и протяженности миграционного пути. На основании собранной информации можно решать, как обеспечить достаточно крупные природные запасы лосося в наших водоемах, что в свою очередь создаст возможность для дальнейшего лова лосося», - пояснил начальник Пылулаской рыбоводческой службы Куннар Клаас.

Для получения необходимой информации RMK просит тех, кто выловит помеченную рыбу, сообщить по указанному на метке контактному адресу буквенную и цифровую комбинацию, указанную на метке, а также место и время лова, данные об орудии лова, длину, вес и пол рыбы. В эстонских водах можно выловить рыбу, помеченную в других странах.

Об этом также следует сообщить RMK – соответствующая информация будет передана в соседние страны.

«Если же вы поймали живую помеченную рыбу, а она оказалась маломерной, то ее надо немедленно вернуть в водоем, чтобы и она выросла до размера взрослой особи», - сказал господин Клаас, и добавил, что в заполненной анкете RMK следует указать по возможности точные данные и о выпущенной в водоем рыбе.

Выращивание молодняка погибшей или слабой популяции и выпуск в водоемы ведется на основе программы воспроизводства рыбы, утвержденной министром окружающей среды.«Состояние лосося в реках, впадающих в Финский залив, пока не идеальное, но оно значительно улучшилось по сравнению с тем, что было 15 лет назад. Это произошло благодаря многолетнему выпуску молодняка и надзору за популяцией. Теперь и река Пярну открыта для рыб, поэтому мы уделяем намного больше внимания восстановлению популяции именно в этой реке», - уточнил министр окружающей среды Рене Кокк.

Пылулаский рыбоводческий центр действует уже 26 лет и остается единственным рыбоводческим хозяйством в Эстонии, которое занимается восстановлением рыбных запасов. С 1997 года Пылулаское рыбоводческое хозяйство вырастило и запустило в водоемы около 6,4 миллиона разновозрастных особей молоди лосося, морской и речной форели, а также сига.



