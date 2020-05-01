За сутки в Эстонии добавились пять случаев заболевания коронавирусом

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За последние сутки в Эстонии добавились пять позитивных результатов тестирования на коронавирус, новых летальных исходов за сутки не было.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1279 первичных тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались 5 из них, то есть 0,4 процента, сообщил в пятницу департамент здоровья.

По данным регистра населения, за последние 24 часа в зарегистрирован один новый позитивный результат в Таллинне, три в Пярну и один в Саареском уезде.

По состоянию на утро пятницы 8 мая госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 58 пациентам, из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 268 человек, завершены 277 случаев заболевания.

Новых летальных исходов за последние сутки не было. Всего от коронавируса в Эстонии скончались 56 человек.

Всего в Эстонии сделаны 61 767 первичных тестов, позитивный результат дали из них 1725 тестов, то есть 2,8 процента.



