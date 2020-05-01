Четверть работодателей в Эстонии снизили зарплаты в последние месяцы, но 14 процентов их даже повысили

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В ходе проведенного в апреле Агентством по исследованию зарплат и портала объявлений по трудоустройству CVKeskus.ee экспресс-опроса выяснилось, что 25% опрошенных работодателей за последние месяцы, то есть, в период с февраля по апрель, снизили основные зарплаты.

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Об этом в переданном BNS пресс-релизе сообщило Агентство, отметив, что за тот же период 61% опрошенных не понижал зарплату, а еще 14% ее даже повысили.

Треть из последней группы опрошенных повысили зарплату всем своим работникам, остальные повысили зарплату определенным группам работников, главным образом специалистам.

Среди тех работодателей, которые повысили зарплату, были в основном банки и страховые компании, государственные учреждения, организации здравоохранения и социального обеспечения, розничные торговые сети. Повышение основной зарплаты составило от 5 до 10%.

В организациях, за последние месяцы снизивших основную зарплату за последние месяцы, это как правило было сделано в отношении всех работников, в остальных случаях — части работников, несколько чаще — руководителей.

Среди снизивших своим работникам зарплату работодателей 62 процента составили предприятия гостиничного сектора, общепита и туристического сектора. Более половины снизивших зарплату было также среди СМИ, административного сектора, работодателей в секторах культуры, спорта, развлечений и досуга. В этих сферах основная зарплата была снижена в основном в пределах 21-30%, в ряде предприятий этот показатель был больше.

В период с апреля по июнь планируют повысить основную зарплату 5% работодателей и снизить 16% опрошенных, еще 53% намерены оставить ее без изменений и 27% пока не определились с решением на этот счет.

В большинстве организаций, в которых планируется снижение основных зарплат, эта мера коснется всех работников. Намечаемое снижение сохранится в основном в пределах 21-30%.

В опросах приняли участие 698 работодателей.



