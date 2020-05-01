Ограничения из-за коронавируса могут привести к гибели 1,4 млн человек от туберкулеза

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Примерно 1,4 млн человек в мире могут умереть от туберкулеза из-за ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением COVID-19, сообщает в среду газета The Guardian со ссылкой на результаты исследования этой проблемы.

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Со ссылкой на The Guardian «Интерфакс» рассказывает, что исследование было проведено партнерством "Остановите туберкулез" (Stop TB Partnership) вместе с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джонса Хопкинса. Оно было составлено на основе данных о том, как страны, где зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19, в условиях изоляции диагностируют туберкулез и лечат его.

Отмечается, что в период 2020-2025 годов, по всей видимости, у 6,3 млн человек разовьется туберкулез. Смертность в 1,4 млн человек от туберкулеза, между тем, ухудшит ситуацию в этой области до показателей 5-8-летней давности.

В свою очередь исполнительный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу напомнила, что туберкулез сопровождал человечество в течение тысячелетий.

"100 лет у нас была вакцина, и у нас в процессе разработки две-три потенциальных вакцины. Нам нужно к 2027 году вакцинировать полмиллиарда человек, а мы в изумлении смотрим на заболевание (коронавирус - ИФ)... которому 120 дней и против которого в разработке 100 вакцин. Так что я думаю, этот мир, простите за мой французский, облажался", - сказала она.

"Тот факт, что мы откатимся к цифрам 2013 года (по смертности - ИФ), и у нас так много людей умирает - это внушает отвращение. Я в ярости из-за неспособности контролировать то, что мы делаем", - заявила Дициу.

Она посетовала, что ученые, концентрирующиеся на разработках вакцин против COVID-19, забывают об остальных болезнях. "У нас нет вакцины от туберкулеза, у нас нет вакцины от ВИЧ, у нас нет вакцины от малярии и всего другого. Туберкулез - самая старая (болезнь - ИФ)", - отметила она.

The Guardian напоминает, что туберкулез ежегодно становится причиной смерти более 1,5 млн человек - это больше, чем от любой другой инфекционной болезни. Однако вакцины от туберкулеза для взрослых до сих пор нет - лишь для детей.

В последние пять лет отмечалось устойчивое снижение количества случаев туберкулеза, что стало результатом профилактики и лечения. Также пять лет назад мировые лидеры обещали покончить с туберкулезом к 2030 году, пишет газета.