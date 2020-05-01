За сутки в Эстонии от коронавируса скончался один человек

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За последние сутки в Эстонии от коронавируса скончался один человек и добавились семь позитивных результатов тестирования, рассказывает BNS.

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За минувшие сутки проанализированы 1583 первичных теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались 7 из них, то есть 0,4 процента, сообщил в четверг департамент здоровья.

По данным регистра населения, за последние 24 часа зарегистрированы 6 новых позитивных результатов в Таллинне и один в Вырумаа.

За последние сутки от коронавируса скончалась находившаяся на лечении в клиникуме Тартуского университета 63-летняя женщина. Всего от коронавируса в Эстонии скончались 56 человек.

По состоянию на утро четверга 7 мая госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 61 пациенту, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 264 человека, завершены 273 случаев заболевания.

Всего в Эстонии сделаны 60 530 первичных тестов, позитивный результат дали из них 1720 тестов, то есть 2,8 процента.



