Еврокомиссия прогнозирует на этот год спад экономики ЭР на 6,9%

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В соответствии с весенним экономическим прогнозом Европейской комиссии, спад экономики Эстонии в этом году составит 6,9%, в 2021 году при условии восстановления экономической деятельности экономика Эстонии может вырасти на 5,9%.

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Об этом BNS сообщило в среду представительство Еврокомиссии в Эстонии, отметив, что последствия коронакризиса в Эстонии были мягче, чем в других странах, что позволило ввести меньше ограничений в экономике, а также позволило промышленному и строительному секторам продолжить свою работу.

Как пояснила комиссия, на момент кризиса в Эстонии экономика была в равновесии, сильный финансовый сектор и высокая степень трудовой занятости. Глубокий экономический спад, вызванный коронавирусом, в этом году, вероятнее всего, скажется на всех секторах и приведет к резкому росту показателей безработицы.

В 2021 году эксперты ожидают мощное восстановление экономики, однако, в соответствии с прогнозами, экономическая активность будет ниже, чем до кризиса в 2019 году. Нынешний прогноз исходит из той предпосылки, что чувство уверенности со второй половины этого года начнет постепенно нарастать.

На 2021 год Эстонии прогнозируется рост экономики в 5,9% при условии, что экономическая деятельность возобновится во всех секторах. Восстановление экономики Эстонии во многом зависит от того, как скоро восстановится экономика в Европейском Союзе в целом.

Рынок труда, по оценке Еврокомиссии, должен адаптироваться к кризисной ситуации более плавно, чем во времена финансового кризиса 2008 года. Это плавное восстановление будет поддержано в первую очередь применением временных мер поддержки заработной платы. И все же безработица в Эстонии на короткий срок заметно возрастет, достигнув в этом году отметки в 9,2%. В 2021 году безработица вновь снизится до 6,5%, при условии, что экономика продолжит восстанавливаться.

Эстония поддержала экономику значительным пакетом налоговых стимулов, который приведет к увеличению дефицита правительственного сектора до 8,3% ВВП, а структурный дефицит бюджета увеличится до 5,8% ВВП.

По прогнозам, государственный долг Эстонии в 2021 году вырастет до 22,6% ВВП, при этом госдолг Эстонии все равно останется одним из самых низких в ЕС.

В целом для ЕС Еврокомиссия в этом году прогнозирует уменьшение ВВП на 7,4%, а в следующем году - прирост на 6,1%. Спад экономики еврозоны в этом году составит 7,7%, в 2021 году будет прирост на 6,3%.

Инфляция в ЕС в этом и следующем году ожидается в размере 0,6% и 1,3%, в еврозоне - соответственно 0,2% и 1,1%.

В сравнении с осенним экономическим прогнозом 2019 года, прогноз роста ЕС и еврозоны откорректирован в сторону понижения почти на 9%.



