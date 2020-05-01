В Санкт-Петербурге скончались еще четверо медиков с коронавирусом. По неофициальным данным, в РФ умерли уже 113 медицинских работников, заразившихся COVID-19

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В Санкт-Петербурге скончались четыре медработника, у которых был подтвержден коронавирус, сообщает newsru.com.

Фото: god2018.com

Умерли врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи (ГССМП) Владимир Манькович, медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена — Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа, сообщается на сайте администрации Петербурга.

«В эти дни, когда наш город, как и весь мир, борется с пандемией, особенно тяжело терять тех, кто посвятил себя спасению жизни людей. Ушедшие честно и добросовестно выполняли свой долг. В их семьи пришло большое горе. Желаю родным душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека», — сказал губернатор Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

О смерти 67-летнего Владимира Маньковича стало известно утром 5 мая. В ГССМП сообщили, что ушел из жизни «после тяжелой болезни», пишет «Коммерсант СПб». Манькович проработал в Городской станции скорой помощи более 30 лет. Он руководил работой оперативного отдела, отдела госпитализации, дистанционно-консультативного центра ГССМП и одновременно являлся оперативным дежурным комитета по здравоохранению Петербурга.

Именно ему поручались самые сложные дежурства — во время масштабных городских и международных мероприятий, таких как саммит «большой восьмерки», Петербургский экономический форум, «Алые паруса», пишет газета.

Юлия Ясюлевич умерла 1 мая в больнице N40 Курортного района Петербурга. Ей было 54 года. Изначально причиной смерти была указана пневмония на фоне коронавирусной инфекции. Муж санитарки сообщил, что супруги не было хронических заболеваний, поэтому в морге была проведена повторная экспертиза. 4 мая подтвердилось, что причиной смерти Ясюлевич стал именно COVID-19. По словам знакомых умершей, как и другие санитары, она была официально оформлена как уборщица. Неизвестно, получит ли ее семья компенсацию.

НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена закрыт на карантин с 8 апреля после того, как коронавирусом там заразились около 300 человек, включая пациентов и сотрудников. Госпитализирован был и директор института Рашид Тихилов. Губернатор Петербурга говорил, что источником заражения в НИИ стал сотрудник, приехавший из Турции и нарушивший самоизоляцию. 3 мая стало известно, что медиков начали отпускать домой на двухнедельную домашнюю самоизоляцию, а более трети пациентов выписали.

В научно-исследовательском институте скорой помощи им. Джанелидзе, где работала скончавшаяся медсестра Ольга Новикова, по данным Минздрава, заразились более ста сотрудников. Главврач НИИ Антон Повзун сообщил, что медсестра умерла 2 мая в Александровской больнице, в возрастную группу риска она не входила. Ей было 46 лет.

Младшая медсестра реанимационного отделения НИИ им. Джанелидзе Антонина Седова в конце апреля разместила в соцсети «ВКонтакте» текст обращения к президенту РФ Владимиру Путину. В нем говорится, что медики работают без серьезных средств защиты, а «директор доказывает, что больных с covid-19 у нас нет». По ее словам, начальство «затыкает рты», грозя увольнением и даже уголовным делом за разговоры о пандемии. Карантин в учреждении не вводят.

4 мая Седова рассказала Znak.com, что реанимационное отделение решили закрывать «не потому, что карантин, а потому, что некому уже лечить пациентов»: там остались один доктор из 12, три медсестры из 17 и три младшие медсестры из восьми.

Имена умерших петербургских медиков внесены в «Список памяти», который ведут коллеги скончавшихся. Сейчас там 113 фамилий. Существует ли официальный список медработников, умерших от коронавируса, неясно. В Минздраве не ответили на соответствующий запрос «Новой газеты». В связи с этим редакция призвала немедленно опубликовать официальный список погибших медиков и взять на себя ответственность за постоянный мониторинг положения дел в регионах.

«Вещь очевидная. Но чиновникам придется разъяснить. Это нужно для того, чтобы выплатить семьям компенсации. Это нужно для того, чтобы какой-нибудь клерк не попытался эти деньги украсть или ответить родственникам погибших врачей: „Мы никого туда не посылали“», — пишет газета.