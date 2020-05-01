С 15 мая между странами Балтии можно будет свободно передвигаться

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С 15 мая снимаются ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между этими государствами, сообщил в среду литовский премьер, сообщает BNS.

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По словам Саулюса Сквернялиса, договоренность об этом была достигнута в среду во время беседы премьеров Литвы, Латвии и Эстонии в режиме видеоконференции.

"Новость о пересечении границ: мы пришли к единому мнению, что все три страны Балтии должным образом обуздали распространение коронавируса. Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения друг друга. Поэтому с 15 мая мы снимаем ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между Балтийскими государствами", - сообщил Сквернялис у себя в фейсбуке.

"Это важный шаг в направлении восстановления нормальной жизни", - написал в социальных сетях премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Саулюс Сквернялис напомнил, что граждане стран Балтии, которые возвращаются из других зарубежных государств, должны будут провести в самоизоляции две недели.

"Только они смогут это делать в своих родных странах", - сказал глава кабмина Литвы.

По его словам, договоренность об открытии границ для граждан Литвы и Польши в понедельник была достигнута с польским премьером Матеушем Моравецким.

"Свободно пересекать границу и не самоизолироваться на две недели не должны будут те люди, которые едут по работе, бизнесу или учебе. Это послабление вступит в силу с 11 мая", - сообщил Сквернялис.

Литва и другие страны в середине марта восстановили погранконтроль и закрыли границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса.



