Viking Line возобновит пассажирское сообщение Финляндии с Швецией и Эстонией с 14 мая

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Судоходная компания Viking Line сообщает о возобновлении пассажирских рейсов из Финляндии в Швецию и Эстонию 14 мая. Речь идет о пассажирах, которые перемещаются между странами по работе или по другим веским причинам.

vikingline.com

Об этом сообщает BNS со ссылкой на портал новостей Финляндии Yle, отмечая, что Viking Line собирается возобновить сообщение на маршрутах из Турку через Аландские острова в Стокгольм, из Хельсинки в Таллинн, и из Мариехамна в Капельшер. Маршрут между Хельсинки и Стокгольмом будет закрыт по меньшей мере до конца мая.

Судоходная компания надеется, что паромное сообщение вернется в нормальное русло еще до пика летнего сезона.

Снятие ограничений важно в особенности для эстонцев, работающих в Финляндии, которые во время ограничений не могли навещать семью на родине. В Финляндии работает в общей сложности 100 000 эстонцев, из которых десятки тысяч регулярно путешествуют между двумя странами.