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Дата публикации: Сегодня, 11:37 Просмотрено: 482

Судоходная компания Viking Line сообщает о возобновлении пассажирских рейсов из Финляндии в Швецию и Эстонию 14 мая. Речь идет о пассажирах, которые перемещаются между странами по работе или по другим веским причинам. 

Viking Line возобновит пассажирское сообщение Финляндии с Швецией и Эстонией с 14 мая
vikingline.com

Об этом сообщает BNS со ссылкой на портал новостей Финляндии Yle, отмечая, что Viking Line собирается возобновить сообщение на маршрутах из Турку через Аландские острова в Стокгольм, из Хельсинки в Таллинн, и из Мариехамна в Капельшер. Маршрут между Хельсинки и Стокгольмом будет закрыт по меньшей мере до конца мая. 

Судоходная компания надеется, что паромное сообщение вернется в нормальное русло еще до пика летнего сезона.

Снятие ограничений важно в особенности для эстонцев, работающих в Финляндии, которые во время ограничений не могли навещать семью на родине. В Финляндии работает в общей сложности 100 000 эстонцев, из которых десятки тысяч регулярно путешествуют между двумя странами. 

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Комментарии (1)

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Irina
Сегодня, 11:46
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Да, очень хорошо , приехать и сесть на карантин.

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