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Дата публикации: Сегодня, 13:50 Просмотрено: 189

Во вторник утром во время проведения боевых стрельб на учениях Сил обороны «Весенний шторм» получил ранения срочнослужащий Куперьяновского пехотного батальона Второй пехотной бригады.

На учениях «Весенний шторм» во время стрельб пострадал срочнослужащий
Иллюстративно4е фото: youtube.com

Об этом BNS сообщила пресс-служба Сил обороны, пояснив, что по первоначальным данным, срочнослужащий получил тяжелые телесные повреждения от ударной волны, вызванной выстрелом из противотанкового гранатомета Carl-Gustav.

Солдату была срочно оказана помощь на месте происшествия, после чего его на «скорой помощи» доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Жизнь военнослужащего вне опасности, его родители извещены о происшествии.

Силы обороны возбудили расследование с целью выяснить обстоятельства несчастного случая, расследованием руководит военная полиция.

Силы обороны желают пострадавшему скорейшего и полного выздоровления.


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