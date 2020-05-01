На учениях «Весенний шторм» во время стрельб пострадал срочнослужащий

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Во вторник утром во время проведения боевых стрельб на учениях Сил обороны «Весенний шторм» получил ранения срочнослужащий Куперьяновского пехотного батальона Второй пехотной бригады.

Иллюстративно4е фото: youtube.com

Об этом BNS сообщила пресс-служба Сил обороны, пояснив, что по первоначальным данным, срочнослужащий получил тяжелые телесные повреждения от ударной волны, вызванной выстрелом из противотанкового гранатомета Carl-Gustav.

Солдату была срочно оказана помощь на месте происшествия, после чего его на «скорой помощи» доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Жизнь военнослужащего вне опасности, его родители извещены о происшествии.

Силы обороны возбудили расследование с целью выяснить обстоятельства несчастного случая, расследованием руководит военная полиция.

Силы обороны желают пострадавшему скорейшего и полного выздоровления.



