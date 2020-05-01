COVID-19 в Эстонии – редкость! Протестировали случайно выбранных 2007 эстоноземельцев и установили всего троих инфицированных

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Правительственной комиссии по чрезвычайному положению во вторник были представлены результаты первой недели мониторинга, проводимого учеными Тартуского университета по отслеживанию распространения коронавируса. В соответствии с выводами ученых, широкого распространения инфекции COVID-19 в обществе не происходит.

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Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба правительства.

В рамках исследования в течение недели были протестированы и дополнительно опрошены по принципу случайной выборки 2007 взрослых жителей Эстонии, среди которых были выявлены трое инфицированных COVID-19.

На основании полученных результатов можно сделать обобщенный вывод, что на данный момент в Эстонии насчитывается порядка 1400 инфицированных коронавирусом COVID-19 взрослых жителей страны и что распространение вируса взято под контроль.

«До сего времени Эстония по количеству проведенных тестов на коронавирус была в числе образцовых. Результаты мониторинга дают нам еще больше возможностей широко отследить распространение вируса в пределах страны и проследить, как повлияет смягчение ограничений на масштабы инфекции в ближайшие недели и месяцы. Поскольку вирус очень агрессивен, отслеживание его распространения на фоне смягчения ограничений и мер профилактики имеет ключевое значение», - подчеркнул руководитель чрезвычайного положения, премьер-министр Юри Ратас в своем комментарии.



