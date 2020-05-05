«Закрытие границ — это бесполезное занятие». «Запретить людям выходить на улицу? Это глупость». Советник правительства Швеции: есть только две меры по борьбе с вирусом

Дата публикации: Сегодня, 11:19 Просмотрено: 547

По словам шведского эпидемиолога Юхана Гизеке, очевидными преимуществами в борьбе с коронавирусом обладают только две меры — мытье рук и соблюдение социальной дистанции В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, чья польза имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.

pixabay.com

«На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям», — сказал он.

По мнению Гизеке, преимущества остальных жестких мер в борьбе с вирусом не очевидно. В частности, Швеция не считает нужным ужесточать пограничный контроль, так как каждая страна имеет растущие очаги вируса, а поэтому беспокоиться об импорте болезни из-за рубежа смысла нет. «Закрытие границ — это бесполезное занятие», — сказал Гизеке. «Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований», — полагает эпидемиолог.

При этом Гизеке отметил высокую дисциплинированность шведов, которые прислушиваются к рекомендациям властей по соблюдению социальной дистанции. «Конечно, если бы они этого не делали, то темпы распространения инфекции в стране были бы заметно выше. Поэтому в некотором смысле можно сказать, что у нас в стране тоже действует какое-то подобие карантина», — пояснил ученый. В то же время, добавил он, шведы следуют правилам добровольно. «Нам не требуется законов, обязывающих людей оставаться дома. В этом заключается важный принцип шведской стратегии — люди не глупы. Если вы объясните им, что какие-то правила пойдут им на пользу, помогут другим, они вас послушают», — отметил эпидемиолог, уточнив, что «такой принцип действовал бы в любой стране, не только в Швеции».

Швеция не планирует вводить жесткий карантин

Система здравоохранения Швеции справляется с повышенной нагрузкой из-за вируса, а в отделениях интенсивной терапии остается около 10% незанятых коек, рассказал Гизеке. Имея такой запас прочности, в стране не собираются вводить дополнительные ограничения.

«Скорее наоборот», — сказал эпидемиолог, отвечая на вопрос РБК о намерениях властей ужесточать правила карантина.

Гизеке также объяснил, почему процент смертности от коронавируса в Швеции выше, чем в соседних странах. Число летальных исходов от коронавируса на 1 млн человек в Швеции составляет более 260 — больше, чем в соседних Финляндии (42), Дании (83) или Норвегии (38), но меньше, чем в Италии (477), Франции (381) или Британии (419). «Проблема с Данией, Норвегией и Финляндией в том, что принятые там ограничения когда-нибудь придется снимать. Нельзя сидеть в карантине вечно. Когда это случится, темпы заражений подскочат», — сказал Гизеке. «Все, что делает жесткий карантин, — это откладывает решение проблемы, которая перед вами стоит. Но эта проблема по-прежнему остается актуальной через пару месяцев», — убежден ученый.

В нескольких месяцах от коллективного иммунитета

Как отметил Гизеке, согласно подсчетам шведских экспертов, вирусом переболели около 500 тыс. жителей Стокгольма из 2,5 млн, и столица страны может обрести коллективный иммунитет уже в течение нескольких недель. «Для всей страны это займет немного больше времени. Вероятно, несколько месяцев», — сказал он. «Вы не будете иммунны к болезни всю жизнь, а только где-то год, но этого будет достаточно (для борьбы с эпидемией)», — добавил ученый.

Согласно официальной статистике, в Швеции зафиксировано менее 25 тыс. заболеваний. По словам Гизеке, реальная цифра переболевших намного больше, потому что большинство носителей коронавируса — люди, у которых не наблюдается серьезных симптомов. «Таковых порядка 98,5%. Они не станут обращаться к врачу за помощью, и у них наблюдаются легкие симптомы: температура, больное горло, головная боль, жар, может быть, диарея. Конечно, есть и те, кто столкнется с серьезными симптомами, а также те, для кого болезнь обернется летальным исходом, но это 0,1% населения», — отметил он.

Как в Швеции борются с эпидемией коронавируса

Швеция продемонстрировала нестандартный подход к борьбе с коронавирусом, отказавшись вводить жесткие ограничения. В стране открыты общественные места, кафе, начальные школы, детские сады, работает общественный транспорт. Мораторий введен только на собрание более 50 людей в одном месте, а ученики старших классов и высших учебных заведений переведены на онлайн-обучение.

Правительство рекомендует гражданам соблюдать социальную дистанцию, по возможности работать из дома и избегать контакта с пожилыми гражданами. «Это важное правило: если вы проснулись с утра и у вас появились какие-то симптомы болезни, то вам нужно оставаться дома», — сказал РБК Гизеке, подчеркнув, что данным властями советам следуют как простые граждане, так и работодатели. В ВОЗ отметили способность шведов соблюдать социальную дистанцию без жестких запретов, назвав это примером для других стран.