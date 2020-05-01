В Вируской тюрьме минувшей ночью произошел  пожар

Конвейер новостей / Правопорядок / ПроисшествияВ Вируской тюрьме минувшей ночью произошел пожар
Дата публикации: Сегодня, 10:03 Просмотрено: 62
Поздно вечером в понедельник в Йыхви вспыхнул пожар в Вируской тюрьме, никто не пострадал.
Фото: just.ee
В 23.15 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре — выяснилось, что в здании проходной загорелась серверная, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.
Спасатели потушили пожар и проветрили в помещениях. Работы по тушению пожара завершились в 00.36 в ночь на вторник. Предполагаемая причина пожара — техническая неполадка.