В Вируской тюрьме минувшей ночью произошел  пожар

Дата публикации: Сегодня, 10:03 Просмотрено: 62

Поздно вечером в понедельник в Йыхви вспыхнул пожар в Вируской тюрьме, никто не пострадал.

В 23.15 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре — выяснилось, что в здании проходной загорелась серверная, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

Спасатели потушили пожар и проветрили в помещениях. Работы по тушению пожара завершились в 00.36 в ночь на вторник. Предполагаемая причина пожара — техническая неполадка.



