Российские врачи рассказали, что формирует стойкий иммунитет к коронавирусу, а что его разрушает, грозя человеку смертью

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В России стартовало исследование, целью которого является изучение иммунитета, который формируется у переболевших COVID-19 к новому коронавирусу. Ключевые вопросы, на которые предстоит ответить ученым - как формируется иммунитет, насколько он "прочен" и возможно ли, переболев, вновь заразиться коронавирусом, информирует newsru.com.

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Проблема с нынешним вирусом заключается в том, что он появился совсем недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для "знакомства" с ним. Есть только предположения, что так как это SARS, то иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться около двух лет. Однако пока нет никаких подтвержденных данных по сохранению иммунитета.

По словам доктора медицинских наук, профессора патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антона Ершова, оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета против COVID-19 - это протекание болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов. И тогда организм человека формирует максимальный иммунитет к коронавирусу.

А не сформироваться иммунитет может в двух случаях: если течение болезни было очень легким или крайне тяжелым. В первом случае в организме человека, несмотря на заражение, не будет необходимого количества вируса, чтобы он отнесся к инфекции серьезно и стал вырабатывать антитела. Во втором случае, когда иммунитет не формируется, - если человек чрезмерно сильно переболел. По словам профессора, при тяжелом течении болезни организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы уйдут на поддержание жизни, а не на формирование защиты, обеспечивающей защиту от инфекции в будущем. "У организма просто не хватает сил, а именно белков для формирования антител", - пояснил Ершов в интервью "Российской газете".

Он подчеркнул, что "если мы не справимся к осени, а именно не подавим возникновение новых случаев и скорость распространения коронавируса - вторая волна будет. Потому что это стопроцентно сезонный вирус и осенью-зимой он будет активизироваться".

Что касается скорого создания вакцины от коронавируса, то тешить себя надеждой на это не стоит, отмечает профессор патофизиологии: "Даже если весь мир сейчас переведет мощности с создания любых других вакцин на создание вакцины к коронавирусу, производство необходимого количества доз займет 1,5-2 года. То есть это долгий процесс".

"Не надо забывать, что прежде, чем можно будет приступить к массовому производству новой вакцины, необходимо пройти очень важный этап ее тестирования, который должен занимать также еще минимум два, иногда 3-4 года. Очень мало экспертов полны оптимизма насчет быстрого появления новой вакцины. Сокращение сроков клинических исследований - это неправильно. Мы не знаем, какие последствия от ее использования будут в долгосрочной перспективе. Может, она будет вызывать онкологию? Может генетические нарушения плода? Известны случаи, когда недостаточно проверенное лекарство в долгосрочной перспективе вызывало тяжелейшие последствия", - предупредил профессор Антон Ершов.

В свою очередь доцент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко обратила внимание россиян на то, что одной из главных причин ухудшения иммунитета человека в нынешних условиях является бесконтрольное употребление антибиотиков. Антибиотики не уничтожают вирусы - ими лечатся бактериальные инфекции, которые проявляются при осложнении от вирусных заболеваний.

При бесконтрольном приеме антибиотиков усиливается невосприимчивость к ним со стороны патогенов за счет множественных мутаций генома вирусов и бактерий. То есть, чем неправильней человек принимает антибиотики, тем более устойчива к ним его флора.

Как говорит врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева, самостоятельное применение антибиотиков делает нас менее чувствительными к новому неизвестному вирусу, и в этом случае наш организм может с ним и не справиться. "Иммунитет человеческой популяции очень сильно ухудшился: взрослые и дети стали чаще болеть, инфекции протекают тяжелее, вызывая все больше осложнений", - пояснила Марина Аплетаева в беседе с "Известиями".

Врачи напомнили, что сейчас увеличивается световой день, в результате чего организм человека может получать необходимый витамин D. Также скоро появятся свежие фрукты и овощи, которые содержат необходимые для иммунитета человека вещества.

Но человек может сам убить свой иммунитет не только антибиотиками. Во время нынешней самоизоляции на фоне пандемии коронавируса самыми вредными привычками стали переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.

Самая большая ошибка, которую допускают люди - это ночные переедания. Под воздействием негативных сообщений о пандемии они, зачастую, "заедают" проблемы, употребляя много фастфуда, газированных напитков. Таким образом, те, у кого имеются скрытые хронические заболевания, открывают дорогу для их более яркого проявления, говорит диетолог Александра Кириленко.

"Такой образ жизни - это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза, деменции", - предупредила врач в интервью "Вечерней Москве". Она также отметила крайне негативное воздействие алкоголя на состояние иммунитета человека.

Иммунолог Анатолий Устющев в свою очередь говорит, что еще одной, не менее пагубной привычкой является долгое сидение за компьютером. "Как обычно бывает, человек отрабатывает смену, и ему, по идее, не плохо бы пройтись по квартире, сделать какую-то разминку, размять тело. А что делает большинство? Они продолжают сидеть и переключаются на просмотр всяких фильмов, игр и иных увеселительных программ", - заметил врач.

По его словам, малоподвижный образ жизни увеличивает риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней. "Сколько бы вам ни было лет, пять раз в неделю вы должны потеть от физической нагрузки: зарядка, приседания, комплексные упражнения, кардионагрузки", - заключил специалист.