В Эстонии за сутки подтверждено три новых случая коронавируса

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 580 тестов на новый коронавирус, три из них оказались позитивными.

Фото: pixabay.com

По сообщению департамента здоровья, 0,5 процента проанализированных за минувшие сутки тестов на возбудитель заболевания COVID-19 вирус SARS-CoV-2 оказались позитивными.

По данным регистра населения, два новых случая коронавируса появились в Таллинне, а один на Хийумаа.

По состоянию на утро понедельника госпитализация в связи с коронавирусом требуется в Эстонии 77 пациентам, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на утро понедельника из больниц выписаны 247 человек, закрыты 259 случаев болезни. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 55 человек.

Всего в Эстонии сделано 55 784 первичных теста, из них позитивный результат на вирус SARS-CoV-2 дали 1703 теста, то есть 3,1 процента.



