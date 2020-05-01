В Эстонии за сутки подтверждено три новых случая коронавируса

Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаВ Эстонии за сутки подтверждено три новых случая коронавируса
Дата публикации: Сегодня, 11:22 Просмотрено: 210
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 580 тестов на новый коронавирус, три из них оказались позитивными.
Фото: pixabay.com
По сообщению департамента здоровья, 0,5 процента проанализированных за минувшие сутки тестов на возбудитель заболевания COVID-19 вирус SARS-CoV-2 оказались позитивными.
По данным регистра населения, два новых случая коронавируса появились в Таллинне, а один на Хийумаа.
По состоянию на утро понедельника госпитализация в связи с коронавирусом требуется в Эстонии 77 пациентам, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на утро понедельника из больниц выписаны 247 человек, закрыты 259 случаев болезни. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 55 человек.
Всего в Эстонии сделано 55 784 первичных теста, из них позитивный результат на вирус SARS-CoV-2 дали 1703 теста, то есть 3,1 процента.