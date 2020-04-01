На земле эстоноземельцы работать не хотят. Лиги: В сельское хозяйство готовы пойти только 0,24 процента безработных

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Депутат Рийгикогу от Партии реформ, бывший министр финансов Юрген Лиги пишет, основываясь на опубликованных в СМИ данных, что только 0,24 процента зарегистрированных в Эстонии безработных готовы направиться в сельское хозяйство.

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«Я сам получал от фермеров подтверждающие это факты», - прокомментировал Лиги для BNS.

«Польша, Германия, Великобритания и Финляндия в настоящее время рвут на части Украину из-за сельхозработников, которым можно доверять поля. Тащат самолетами, оплачивают билеты и предлагают зарплату в 4–10 раз больше, чем за ту же работу на Украине. В то же время никто не может набрать достаточно местных за эти деньги », - пишет Лиги в социальных сетях.

«Подобные новости из других стран - из-за растущей безработицы. 96 из 40 000 безработных Эстонии готовы пойти в сельское хозяйство, но аграрии должны принимать решения прямо сейчас», - отмечает Лиги.

«Мы решили отменить разрешение на работу украинцев в середине сезона», - критикует Лиги, в то же время обвиняя и Украину в жесткой бюрократии, препятствующую трудовой миграции.

Лиги предупреждает, что выживание сельского хозяйства в Эстонии и в других странах Европы зависит от наличия сельскохозяйственных рабочих.