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Многие спа-центры Эстонии готовят коллективные сокращения, пишет rus.err.ee.

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В мае некоторые отели смогут открыть свои двери для постояльцев, а вот спа-центры при отелях будут закрыты как минимум до августа.

Несмотря на то, что все водные центры закрыты, а вода в бассейнах спущена, расходы на содержание никто не отменял, передает "Актуальная камера". "У таких крупных аквапарков, как Terviseparadiis или спа-отель Kalev, расходы во время закрытия составляют около 100 000 евро в месяц. А если мы возьмем все спа и аквапарки Эстонии, то речь идет о почти миллионе евро в месяц", - рассказала исполнительный директор Союза спа Эстонии Айре Тоффер.

"Главная проблема в том, что перед нами неизвестность. То, что было сказано о вероятном открытии спа в августе - это предварительная оценка", - пояснил исполнительный директор SPA Lavendel Лаури Теорейн.

Поддержка от Кассы по безработице рассчитана только на два месяца. А это значит, что многие менеджеры и руководители спа уже готовят коллективные сокращения работников. Всего в Эстонии 35 спа-отелей, 15 из которых входят в Союз спа Эстонии, и в них работу могут потерять больше трёх тысяч сотрудников.

"На сегодня самый главный вопрос, сможем ли мы расчитывать хоть на какую-то государственную поддержку. Поддержка от Кассы по безработице на два месяца - это хорошо в качестве экстренной меры. Но понятно, что нашему сектору понадобится помощь на более длительный срок", - сказал член правления Tervis Spa Grupp Яан Ратник.

Но даже если спа смогут открыть свои двери в августе, то надеяться на массовый приток клиентов не приходится. Две трети гостей эстонских спа-отелей и водных центров - это туристы из Финляндии, России и Латвии. Вряд ли закрытие границ и сложная экономическая ситуация в Европе будет способствовать тому, что туристы предпочтут отдых в отелях и аквапарках Эстонии.



