За сутки в Эстонии от COVID-19 скончались двое, в том числе жительница Ида-Вирумаа. Добавился один заболевший

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За сутки в Эстонии от коронавируса скончались два человека и добавился один позитивный результат тестирования.

Фото: pixabay.com

За последние сутки от коронавируса скончались находившаяся на лечении в Ида-Вируской центральной больнице 82-летняя женщина и находившийся в Пярнуской больнице 80-летний мужчина. Всего от коронавируса в Эстонии скончались 55 человек. За минувшие сутки проанализированы 743 теста на COVID-19, позитивной оказалась одна проба (0,1 процента) в городе Пярну, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

По состоянию на утро воскресенья 3 мая госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 75 пациентам, из них 7 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 247 человек, завершены 259 случаев заболевания.

Всего в Эстонии сделаны 55 206 первичных тестов, позитивный результат дали из них 1700 тестов (3,1 процента).



