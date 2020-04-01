Мужчина, совершивший в Пыльваском уезде ДТП, в котором кроме него самого погибла 23-летняя женщина, и прежде был известен полиции

Дата публикации: Вчера, 20:59 Просмотрено: 569

Мужчина, который в субботу утром в Пыльваском уезде совершил тяжелейшую аварию, стоившую жизни ему самому и молодой женщине, а также здоровья двум пассажирам, был известен полиции как неоднократный нарушитель скоростного режима, а также любитель сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Фото: Delfi

«Был ли пьян и в какой степени водитель на этот раз, выяснит экспертиза. Вместе с тем, данный водитель и прежде был известен полиции как неоднократный нарушитель — он бывал задержан за езду без водительских прав, управление машиной в нетрезвом состоянии и за превышение скорости», - сообщил BNS оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас.

В 11.48 центр тревоги получил вызов на шоссе Саверна-Пилькузе, где BMW-универсал черного цвета на большой скорости пошел на обгон, но водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и на полном ходу врезалась в дерево.

На месте происшествия погибли как 27-летний водитель, так и сидевшая на заднем сиденье 23-летняя женщина. Еще двое пассажиров машины получили травмы и были доставлены в больницу, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

У водителя BMW были действительные права, водитель и сидевший рядом с ним мужчина были пристегнуты ремнями, однако сидевшие сзади люди ремнями не воспользовались.

Дорожные условия на месте аварии были хорошими. Вместе с тем, как выяснила полиция, покрышки BMW были изношены до предела.

«В дорожном движении всегда важно выбирать правильную скорость движения и быть внимательным. Обгон является одним из опаснейших маневров и водитель ни на секунду не должен переоценивать свои возможности. Для обгона следует выбирать участок дороги с хорошей видимостью и убедиться, что маневр не опасен ни самому водителю, ни всем остальным», - подчеркнул Томмингас.

Помощник прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Трийн Тумала сообщила, что в связи с ДТП возбуждено уголовное расследование.

"Жизнь двоих молодых людей не вернуть, но уголовное расследование должно дать ответ, что привело к трагедии. Выясним, был ли трезв водитель и какова была скорость в момент аварии", - сказала Тумала.



