Участники акции «Очистим Эстонию от вируса» за день изготовили более 6000 масок

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В ходе начавшейся в субботу всеэстонской акции под девизом «Очистим Эстонию от вируса. Сделаем!» ее участники за первый день толоки изготовили более 6000 защитных масок. Акция по пошиву самодельных масок продолжится до 10 мая.

Фото: http://teemeara.ee/

По состоянию на вечер субботы пошив масок на дому состоялся в 281 месте в Эстонии и изготовлено было 6012 масок.

В этом году толоки по пошиву масок "Сделаем!" стартовали 20 апреля. В субботу, 2 мая, проходит кульминация акции. К акции можно присоединиться и позже – до 10 мая организаторы ожидают сообщений о толоках и количестве сшитых масок посредством сайта www.teemeara.ee.

Как пояснил один из инициаторов толоки Тармо Тюйр, люди начали уставать от стесненных условий чрезвычайного положения и все меньше соблюдают установленные правила личной безопасности.

Именно по этой причине важно помнить, что ношение маски — это самый эффективный из всех способов профилактики и защиты от инфицирования, от распространения вируса и кратчайший путь возвращения к обычной жизни в Эстонии», - подчернул Тюйр. По его словам, рекомендации по правильному ношению маски и по уходу за ней можно найти на домашней странице толоки.

В рамках прямой трансляции в группе Teeme Ära в Facebook преподаватель рукоделия Анна Луттер показала, как правильно сшить маску без специальной подготовки. Видеоинструкцию можно посмотреть и в записи — файл размещен по адресу: https://www.facebook.com/teemeara/videos/294668031690184/.Толока оргкоманды "Сделаем!" в субботу состоялась в Тартуском доме природы. Организаторы поделились со зрителями прямой трансляции советами по изготовлению масок и новостями с других толок, проходящих по всей Эстонии. Полувиртуальный штаб "Сделаем!" вывесил видеофайл акции по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=Bw__NmfxznQ&feature=youtu.be

Организаторы акции подчеркнули, что самодельную маску можно носить три часа, затем ее необходимо помыть и повторно использовать.

День полезных дел "Сделаем!" - это ежегодное масштабное мероприятие, ставшее традиционным для десятков тысяч жителей страны. Обычно в этот день в городах и деревнях на толоках общими усилиями выполняется наиболее важная работа; каждый сам решает, что именно стоит предпринять, звать на помощь к себе или отправиться помогать кому-то другому.

В этом году из-за особого положения массовые мероприятия запрещены, но самую важную работу общими усилиями все же можно выполнить и дома – сшить и носить маску, чтобы очистить Эстонию от вируса.

Вместо ежегодного традиционного дня полезных дел в этом году организаторы призывают всех и каждого по всей Эстонии проводить домашние толоки по пошиву масок из ткани. Цель инициативы в том, чтобы сделать ношение самодельных масок востребованной социальной нормой в закрытых общественных помещениях для предотвращения распространения короновируса. Советы на русском языке по изготовлению и правильному ношению масок находятся на сайте www.teemeara.ee/ru.



