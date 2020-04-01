В минувшие  сутки в Эстонии от коронавируса скончался 82-летний мужчина. Установлены пять новых зараженных

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За минувшие сутки в Эстонии от коронавируса скончался находившийся на лечении в Пярнуской больнице 82-летний мужчина; он стал 53-й жертвой COVID-19 в стране, добавились также 5 позитивных результатов тестирования.

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За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 697 теста на COVID-19, позитивными оказались 5 проб (0,7 процента), сообщил в субботу департамент здоровья. 4 позитивных теста добавились в Таллинне. По состоянию на утро субботы в Таллинне зарегистрированы 454 случая коронавируса. Один позитивный ответ тестирования поступил на Ласнамяе.

По состоянию на утро субботы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 74 пациентам, из них 7 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 244 человек, завершены 256 случаев заболевания. По состоянию на пятницу из больниц были выписаны 240 человек, завершены 252 случая заболевания.

Всего в Эстонии сделаны 54 464 первичных тестов, позитивный результат дали 1699 тестов (3,1 процента).



