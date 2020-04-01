Послабление! 2 мая в Эстонии открылись музеи под открытым небом и разрешены занятия спортом на свежем воздухе

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С субботы, 2 мая, решением правительства разрешается посещение экспонатов, расположенных в музеях под открытым небом и в уличной экспозиции других музеев, а также проведение спортивных мероприятий и мероприятий, пропагандирующих подвижный образ жизни, на свежем воздухе, сообщает BNS.

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Правительство приняло такое решение на состоявшемся в минуувший четверг заседании, дополнив изданное ранее распоряжение.

Проведение спортивных мероприятий возможно при условии, что участником в группе не более 10 человек и соблюдается 2+2 (можно передвигаться только в одиночку или вдвоем, придерживаясь с другими людьми дистанции не менее двух метров). Организатор мероприятия должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств.

При организации мероприятия необходимо также придерживаться дистанции между участниками и рассеять членов группы, также при комплектации групп необходимо считаться с возрастом участников и дезинфицировать спортивный инвентарь.

Разрешено также посещение экспонатов музеев под открытым небом и уличных экспозиций, если посетителей в группе не более 10 человек и они придерживаются правила 2+2, а организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих средств. Внутрь экспонатов заходить нельзя, например, запрещено посещать хуторские постройки на территории музеев под открытым небом.

В случае несоблюдения мер, введенных в рамках чрезвычайного положения, надлежащим образом, в отношении нарушителя применяются средства административного принуждения. Размер штрафа составляет 2000 евро.



