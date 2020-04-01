Никто от COVID-19 не умер. За сутки проанализировали 1031 тест – выявили пять новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1031 тест на возбудитель заболевания COVID-19 коронавирус, из них 5 тестов (0,5 процента) были позитивными. По данным регистра населения, три новых случая коронавируса зафиксированы в Таллинне, а два на Сааремаа, информирует BNS.

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По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требуется 72 пациентам, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц на данный момент выписаны 253 человека, шесть из них — за последние сутки. Новых смертей за минувшие сутки не зафиксировали. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 52 человека.

Всего в Эстонии сделано 53 767 первичных тестов на коронавирус, из них 1694 теста (3,2 процента) дали позитивный результат на SARS-CoV-2.

Введенное для борьбы с коронавирусом чрезвычайное положение действует в Эстонии до 17 мая. В течение ЧП в публичном пространстве действует правило 2+2. Запрещены все публичные собрания, киносеансы, мероприятия в ночных клубах, спектакли, концерты и конференции, а также спортивные мероприятия. Также запрещено посещать музеи и прочие выставочные учреждения.

Запрещено находиться в предназначенных для общественного пользования спортивных залах, тренажерных залах, саунах, спа, спортивных клубах, бассейнах, аквацентрах, дневных центрах, казино и залах с игровыми автоматами, кальянных, развлекательных и увеселительных учреждениях и детских игровых комнатах.

Уличные тренажеры и музеи под открытым небом откроются в субботу, когда также разрешат проведение спортивных мероприятий на свежем воздухе.



