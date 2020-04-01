Полицейские задержали молодых людей, угнавших в Тапа автомобиль

Дата публикации: Сегодня, 17:23 Просмотрено: 180

Сегодня ночью полицейские Раквереского отделения полиции задержали двух 17-летних и одного 18-летнего молодых людей, которые угнали со двора дома в Тапа автомобиль и катались на нем по городу, сообщает пресс-служба Департамента полкиции и погранохраны.

Фото: Delfi

Полиция получила сообщение об угоне автомобиля Ford Galaxy сегодня в 2.55, полицейские стали выяснять обстоятельства происшествия с помощью владельца автомобиля и его знакомого.

Руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Тауно Лемпу сказал, что владелец забыл ключ в замке зажигания автомобиля.

„Бысто разрешить эту ситуацию помог знакомый пострадавшего, который увидел угнанный автомобиль и передал нам всю информацию. Пока полиция общалась с владельцем автомобиля, его знакомый случайно увидел угнанный автомобиль на первом километре шоссе Тапа-Лехтсе-Янеда - у автомобиля лопнулa покрышка и из машины выбежало трое молодых людей. Эту информацию сразу передали полиции и через некоторое время полицейские задержали этих молодых людей и доставили их в отделение полиции, - рассказал Лемпу.

„Молодые люди повели себя очень безответственно и рисковали и своими жизнями, и жизнями других участников дорожного движения, - добавил лейтенант полиции.

Лемпу напоминает всем автовладельцам, что даже его машина припаркована на частном участке, обязательно надо закрыть машину на ключ и забрать ключ с собой. "Предупредить угон поможет сигнализация или установленная во дворе видеокамера", - сказал он.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Элле Карми сказала, что трое молодых людей задержаны в качестве подозреваемых и в ближайшее время им будет предъявлено подозрение по статье о своевольном использовании вещи.