Департамент здоровья: темпы распространения COVID-19 в Эстонии замедлились, но ограничений нужно придерживаться обязательно!

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По оценке департамента здоровья, темпы распространения COVID-19 в Эстонии замедлились, в настоящее время на 10 000 жителей приходится 12,4 положительных случая, сообщает BNS.

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Всего были протестированы почти четыре процента населения Эстонии, положительными оказались 3,4 процента выполненных тестов, передала пресс-служба департамента данные свежего обзора ситуации. Согласно результатам, доля позитивных тестов составляет на Сааремаа 16,4 процента, в Вырумаа 4,6 процента, а в Пярнумаа 3,1 процента.

Обзор отражает выполненные тесты и положительные результаты применения COVID-19 по уездам, динамику госпитализации, возрастную структуру пациентов с аппаратами ИВЛ и показатели смертности.

Обзор также включает все известные департаменту лабораторно подтвержденные ввезенные из-за рубежа случаи COVID-19 по странам. Известны 118 случаев привезенной из 21 разных стран инфекции коронавируса. Большинство случаев были из Австрии - 34, далее следуют Италия с 23 случаями и Франция с восемью случаями.

Хотя распространение и замедляется, следует, по словам медицинского руководитель кризисного штаба департамента здоровья доктора Аркадия Попова, проявлять осторожность до конца чрезвычайной ситуации.

«Если мы потеряем бдительность слишком рано, это также может свести на нет все предыдущие усилия. Поэтому мы обязательно должны еще придерживаться ограничений», - сказал Попов.



