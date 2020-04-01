Полиция в преддверии Вальпургиевой ночи: мы надеемся на совесть и ответственность людей

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Во время чрезвычайного положения собираться большими компаниями запрещено и полиция надеется, что и в Вальпургивую ночь люди будут относиться к соблюдению правил по-прежнему ответственно.

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Превентивно для обеспечения общественного порядка на выходных будет работать больше патрулей, информирует пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны комиссар Таго Трей подчеркнул, что и в Вальпургивую ночь по по-прежнему следует придерживаться как всех требованиям, исходящих из чрезвычайного положения, так и общих правил безопасности.

„Исходя из чрезвычайного положения запрещено проводить общественные мероприятия и собираться компаниями, так как это увеличивает риск возникновения новой вспышки заболевания. На костер Вальпургивой ночи можно собраться в тесном кругу семьи, не делая это в общественных местах", - напомнил Трей.

Как в Вальпургивую ночь, так и на выходных полиция будет работать в усиленном составе. „Мы будем держать руку на пульсе, чтобы на волне праздничного настроения люди не забывали, что важно соблюдать правило 2+2 и не собираться компаниями, чтобы минимизировать риск распространения вируса", – сказал Таго Трей.

В последние годы праздники Вальпургивой ночи проходили без заметных происшествий. „Каждый человек может поспособствовать тому, чтобы и в этом году эта ночь прошла спокойно. Не собирайтесь большими компаниями, избегайте близких контактов и, если кто-то решит, что без алкоголя все же не обойтись, не злоупотребляйте алкоголем, – советует комиссар полиции. – Мы надеемся на совесть и ответственность людей, и на то, что действующие требования будут соблюдаться, несмотря на праздник. Иначе все усилия, направленные раньше на борьбу с вирусом, окажутся напрасными".