За последние сутки в Эстонии официально стало на 9 заболевших коронавирусом больше

Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаЗа последние сутки в Эстонии официально стало на 9 заболевших коронавирусом больше
Дата публикации: Сегодня, 11:21 Просмотрено: 477
В течение последних суток было проанализировано 1 677 проб, взятых у жителей Эстонии на коронавирус. Заболевание COVID-19 было установлено у 9 человек, то есть у 0.5 процентов протестированных.
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Никто за последние сутки от (с) COVID-19 в Эстонии не умер.
По состоянию на утро среды в Эстонии госпитализация из-за нового коронавируса требуется 89 пациентам, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Из больниц выписаны 236 человек. За сутки не зарегистрировано новых смертей. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 50 человек.За минувшие сутки позитивные результаты теста на коронавирус зарегистрированы в уездах Харью, Тарту, Пярну, Сааре, Ида-Виру и Валга. Два позитивных результата из Харьюмаа относятся к Таллинну.