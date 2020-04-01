За последние сутки в Эстонии официально стало на 9 заболевших коронавирусом больше

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В течение последних суток было проанализировано 1 677 проб, взятых у жителей Эстонии на коронавирус. Заболевание COVID-19 было установлено у 9 человек, то есть у 0.5 процентов протестированных.



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Никто за последние сутки от (с) COVID-19 в Эстонии не умер.

По состоянию на утро среды в Эстонии госпитализация из-за нового коронавируса требуется 89 пациентам, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.