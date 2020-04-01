Пьяный житель Силламяэ жестоко избил свою собаку. Теперь 26-летнего мужчину могут наказать штрафом или тюрьмой

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24 апреля полиция получила сообщение, что на улице Геолоогия в Силламяэ владелец жестоко обращается со своей собакой, рассказывает Нарвский отдел полиции на своей странице в Facebook.

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Прибывший на место патруль задержал 26-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и доставил его в арестантский дом – на вытрезвление.

Пострадавшее животное отвезли в приют. Для выяснений всех обстоятельств данного происшествия начали уголовное производство по статье пенитенциарного кодекса, рассматривающей жестокое обращение с животными.

Это значит, что наказанием может стать денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников благодарит внимательного прохожего, сообщившего о случившемся в полицию .

«Благодаря такому заботливому отношению жизнь собаки была спасена. Призываю смело сообщать в полицию, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными», - добавил Масленников.



