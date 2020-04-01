За первый год – процентов не брать! Правительство рассмотрит возможность выдачи государством быстрых кредитов населению

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Министр народнаселения Рийна Солман предложила правительству разработать механизм выдачи быстрых кредитов людям, попавшим в затруднительное положение из-за чрезвычайного положения. Сумма кредита может достигать 5000 евр. Первые 12 месяцев кредит будет беспроцентный, рассказывает rus.err.ee.

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Процент по кредиту после 12 месяцев пока не определен. Кредит надо будет вернуть не позже четырех лет после его получения. Государство не собирается прощать долг, если человек не сможет вернуть кредит.

В пресс-сообщении министерства финансов говорится, что целевая группа - это семьи с детьми не нуждающиеся в пособиях, но испытывающие финансовые трудности из-за кризиса, поэтому они якобы ищут возможность взять быстрый кредит. И в этом им могло бы помочь государство.

Проект подготовят к 31 мая министр народонаселения вместе с министром финансов, министром социальных дел и другими причастными министрами.

Согласно первоначальным планам, кредит будет выдаваться в размере двух среднемесячных заработных плат просителя за последние два года. Потолок кредита – три средних эстонских зарплаты, то бишь примерно 4500 евро. Верхний предел кредита будет повышаться и срок возврата продлеваться пропорционально числу детей. Первоначальное предложение – увеличивать сумму ссуды на 500 евро на каждого несовершеннолетнего ребенка, максимум – до 5000 евро.



