Угрожавшего незнакомцу пневматическим оружием нарвитянина наказали тюремным заключением

Дата публикации: Сегодня, 16:34 Просмотрено: 80

19 апреля в Нарве 38-летний мужчина угрожал прохожему пневматическим оружием. Подозреваемый был задержан полицией на месте происшествия, 21 апреля Вируский уездный суд признал его виновным и вынес в наказание тюремное заключение, сообщают полиция и прокуратура.

19 апреля в 23 часа в Нарве у магазина на проспекте Кангеласте 38-летний мужчина угрожал пневматическим пистолетом убийством незнакомому 21-летнему мужчине. Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс рассказала, что полиция получила вызов от сотрудника охраны магазина, который сообщил, что у магазина бегает мужчина с оружием в руках и угрожает кому-то.

„Полиция отреагировала на вызов усиленным составом и задержала размахивавшего пневматическим оружием мужчину у гаражей недалеко от магазина, его доставили в отделение полиции. Никто не пострадал, - сказала Пресс. - Выяснилось, что конфликт между двумя мужчинами начался у входа в магазин, на что 38-летний мужчина достал пневматическое оружие и сталь угрожать молодому человеку убийством".

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур, обвиняемый объяснил свое поведение тем, что мужчина нечаянно задел жену обвиняемого и не извинился.

"К сожалению, многие не умеют решать конфликтные ситуации без физической силы. Насилию нет оправдания и оно не может быть способом решения конфликтов", - добавила прокурор Лаур.

Капитан полиции Татьяна Пресс добавила, что подозреваемый и ранее наказывался за применение насилия и угрозы.

"Размахивать на улице любым похожим на оружие предметом недопустимо. Решить конфликт таким образом, тем более, угрожая кому-то, нельзя. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал. Но полиция относится ко всем случаям с применением оружия или похожих на оружие предметов очень серьезно, - сказала она. - Полиция благодарит сотрудника охраны магазина, который быстро вызвал полицию, а также передал детальное описание внешности подозреваемого, что помогло быстро его задержать".

21 апреля Вируский уездный суд признал 38-летнего мужчину виновным по статье об угрозе и вынес ему в качестве наказания пять месяцев тюремного заключения. К этому наказанию присовокупили неотбытое наказание, вынесенное в октябре прошлого года, в результате срок тюремного заключения составил один год и один месяц. Решением суда было также конфисковано пневматическое оружие. Решение суда еще не вступило в силу.