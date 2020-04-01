На картошку?! Как в СССР?! Министр образования не поддержала идею замены школьниками собиравших картофель гастарбайтеров

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В то время как министр сельской жизни Арво Аллер бросил обществу идею о том, что школьников можно было бы привлечь к полевым работам, министр образования и науки Майлис Репс подтвердила во вторник журналистам, что, безусловно, не будет отдельных школьных каникул для сбора картошки.

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«Основной деятельностью наших детей и молодежи, которой мы очень гордимся, является обучение. Все другие виды деятельности, включая работу, безусловно, приветствуются, если это возможно в дополнение к обучению. Норабота не должна мешать обучению», - сказала Репс.

«Времена, когда нас отвлекали от обучения для работы в колхозе, сегодня не совсем адекватны. И мы не предоставим отдельных школьных каникул на сбор картошки», - сказала Репс, добавив, что невозможно использовать учащихся взамен утраченной иностранной рабочей силы.



