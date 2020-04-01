Действующие в Эстонии крупные банки 1 мая будут работать частично

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Дата публикации: Сегодня, 14:56 Просмотрено: 109

Действующие в Эстонии крупные банки сообщили, что 1 мая банковские службы будут функционировать частично.

Pixabay.com

Поскольку 1 мая в связи с праздниками общеевропейская система расчетов TARGET2 будет закрыта, европейские банки не смогут в этот день производить европейские или международные расчеты.

Внутрибанковские расчеты и срочные платежи между банками, присоединившимися к системе мгновенных платежей, будут работать в обычном режиме.

Банковские конторы и службы поддержки клиентов банков LHV и Coop Pank в праздничные дни будут закрыты.



