Действующие в Эстонии крупные банки 1 мая будут работать частично

Конвейер новостей / В стране и мире / Республика / ЭкономикаДействующие в Эстонии крупные банки 1 мая будут работать частично
Дата публикации: Сегодня, 14:56 Просмотрено: 109
Действующие в Эстонии крупные банки сообщили, что 1 мая банковские службы будут функционировать частично.
Pixabay.com
Поскольку 1 мая в связи с праздниками общеевропейская система расчетов TARGET2 будет закрыта, европейские банки не смогут в этот день производить европейские или международные расчеты.
Внутрибанковские расчеты и срочные платежи между банками, присоединившимися к системе мгновенных платежей, будут работать в обычном режиме.
Банковские конторы и службы поддержки клиентов банков LHV и Coop Pank в праздничные дни будут закрыты.