Cо 2 мая в Эстонии будут открыты уличные тренажеры

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Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал в понедельник распоряжение, в соответствии с которым со 2 мая отменяется действующий запрет на использование спортивных тренажеров под открытым небом, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Фото: Коммуникационное бюро правительства

В таких спортивных комплексах со 2 мая можно заниматься, если владелец обеспечит дезинфекцию инвентаря после каждого использования, но не реже, чем каждые четыре часа.

Также в тренажерном комплексе необходимо соблюдать правило 2+2, в соответствии с которым заниматься можно одному или вдвоем, придерживаясь со всеми остальными людьми дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на занимающихся вместе членов одной семьи.

Согласно распоряжению, по-прежнему запрещено заниматься в расположенных в помещениях тренажерных залах, поскольку там опасность распространения заболевания выше. Смягчение ограничений распространяется только на уличные спортивные комплексы, под которыми подразумеваются расположенные под открытым небом тренажеры и спортивные сооружения.

Надзор за соблюдением требований будет осуществлять местное самоуправление.



